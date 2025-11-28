Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Manto tricolor
A grande novidade que a New Balance prepara para o segunda camisa do Grêmio

Clube terá novos uniformes a partir de 2026

