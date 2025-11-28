A grande novidade que a New Balance prepara para o segunda camisa do Grêmio

Principal alteração no uniforme será um degradê das cores preta e azul nas faixas verticais. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Grêmio e New Balance, que assinaram na quarta-feira (26) um contrato de cinco anos de parceria, pretendem, em breve, apresentar os novos uniformes do clube para 2026.

A primeira camisa, como já informado pela coluna, terá como principal alteração um degradê das cores preta e azul nas faixas verticais, além de mangas pretas e patrocínios em dourado.

Outra novidade importante será a segunda camisa, que será branca com faixas verticais na cor azul. Um detalhe importante é que as faixas não são simétricas. A ideia é dar um ar moderno ao uniforme. Quem viu o modelo do novo fardamento ficou muito satisfeito com o resultado final.

Em 2026, a camisa reserva do Grêmio deixará de ser celeste e passará a ser branca com faixas azuis.

O time deverá iniciar a próxima temporada usando a Umbro. As novas camisas da New Balance devem ser utilizadas entre o final de fevereiro e o começo de março.