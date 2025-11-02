A contratação que o próximo presidente do Grêmio precisa fazer

Tricolor terá de negociar valor com a Juventus, da Itália, para ficar com Arthur. Duda Fortes / Agencia RBS

O próximo presidente do Grêmio (Odorico Roman ou Paulo Caleffi) terá um desafio enorme pela frente, que é tentar garantir a permanência de Arthur no clube.

Se o volante mantiver este ritmo de atuações, será obrigação fazer uma proposta de compra do atleta na metade do próximo ano.

Como já foi revelado pela coluna, a Juventus só aceitou emprestar Arthur por um ano para o Grêmio com a condição de não fixar um valor para a venda.

Ou seja, a partir de junho o clube italiano poderá cobrar o que quiser para fazer a transação.

Por isso, será fundamental o apoio de investidores para conseguir fazer uma boa proposta. Depois de quatro empréstimos, o objetivo da Juventus é finalmente vender Arthur.

Neste domingo (2), contra o Corinthians, o volante será novamente a principal esperança do Grêmio para conquistar um bom resultado.