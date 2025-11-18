Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Situação complicada
Análise

A combinação de resultados que poderá ser devastadora para o Inter

Time poderá entrar no Z-4 antes do jogo contra o Ceará

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS