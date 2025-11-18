A combinação de resultados que poderá ser devastadora para o Inter

Time de Emiliano e Ramón Díaz poderá entrar no Z-4 nesta rodada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Antes de enfrentar o Ceará em Fortaleza, na quinta-feira (20), o Inter precisará acompanhar com total atenção dois jogos da quarta-feira (19) pelo Campeonato Brasileiro.

Se o Santos vencer o Mirassol na Vila Belmiro, chegará a 39 pontos e ultrapassará o Inter. Todos os ingressos para a partida foram vendidos. Além de torcer contra o Santos, será preciso acompanhar o Vitória, que terá um jogo ainda mais difícil, contra o Palmeiras, em São Paulo.

Porém, um detalhe não pode ser esquecido. O grupo de Abel Ferreira deverá estar desfalcado novamente. Vitor Roque, Gustavo Gómez, Sosa, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres estão com as suas seleções na data Fifa e desembarcam em São Paulo apenas no dia do jogo.

Se o Vitória conseguir a proeza de vencer, também ultrapassará o Inter. Neste caso, o time de Ramón Díaz entraria em campo ainda mais pressionado na quinta-feira, pois estaria na zona do rebaixamento. Por isso será fundamental torcer por Mirassol e Palmeiras na quarta-feira.

Outro detalhe importante é que na rodada seguinte o Vitória terá um jogo teoricamente bem mais fácil, contra o Sport, que já está rebaixado. E o Inter terá um confronto direto diante do Santos no Beira-Rio.