Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Antiga promessa
Notícia

Quem é o volante francês que foi oferecido para Grêmio e Inter

Atleta está livre no mercado após passagem pelo PAOK-GRE

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS