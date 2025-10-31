Quem é o volante francês que foi oferecido para Grêmio e Inter

Bakayoko jogou em times como Monaco, Milan, Napoli e Lorient. DAMIEN MEYER / AFP

O volante francês Tiémouné Bakayoko, 31 anos, foi oferecido nas últimas semanas a Grêmio e Inter para a próxima temporada. O atleta está livre no mercado após a passagem pelo PAOK, da Grécia.

Bakayoko surgiu como grande promessa da França. Foi campeão francês da temporada 2016/17 pelo Monaco ao lado de Mbappé. Logo depois foi vendido para o Chelsea por 40 milhões de euros.

Jogou ainda no Milan, Napoli e Lorient-FRA. Até o momento não houve interesse da dupla Gre-Nal. No caso do Grêmio, ele foi oferecido para a direção atual, que termina seu mandato ao final de 2025.

Em janeiro deste ano o Sport tentou a contratação de Bakayoko. No entanto, a negociação não avançou.

