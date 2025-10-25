Projetos e carreira: conheça Alex Leitão, o CEO do Grêmio em caso de vitória de Odorico Roman na eleição presidencial

Entre 2015 e 2022, Leitão foi o CEO do Orlando City. Orlando City / Divulgação

Alex Leitão, profissional com passagens por Orlando City-EUA, Athletico-PR e Neom-ARA, será o CEO do Grêmio em caso de vitória de Odorico Roman na eleição presidencial. Executivo esportivo estratégico, tem mais de 20 anos de liderança em operações globais de futebol e negócios.

Entre 1994 e 2004, trabalhou na AB InBev - Brasil, ocupando cargos de liderança nas áreas de marketing, eventos e vendas. Como diretor de marketing esportivo, gerenciou parcerias com a Seleção Brasileira, Ronaldo Nazario e Kaká. Organizou amistosos internacionais em cinco continentes e integrou a delegação brasileira na Copa do Mundo de 2002.

Fundou a B2S, posteriormente adquirida pela Octagon Worldwide. Foi presidente e proprietário da Octagon Brasil entre 2004 e 2014.

Entre 2015 e 2022, trabalhou como CEO do Orlando City, liderando a equipe na entrada na Major League Soccer. Em 2024, foi CEO do Athletico-PR, supervisionando todos os departamentos da instituição. Em julho daquele ano, teve divergência com Mario Celso Petraglia e deixou o clube.

Seu último desafio foi como CEO do Neom SC, da Arábia Saudita, onde trabalhou entre novembro de 2024 e junho de 2025.

Para conhecer um pouco melhor as ideias e os projetos de Leitão, a coluna conversou com profissional.

A entrevista com Jeronimo Santos, CEO em caso de vitória de Paulo Caleffi, pode ser acessada aqui. Quando o candidato Jorge Bastos definir o nome de seu CEO, ele também terá espaço para ser ouvido na coluna.

Entrevista com Alex Leitão

Como surgiu o convite de Odorico Roman?

Esse convite não é de agora. Essa conversa eu tenho com Odorico já tem alguns anos. Na eleição passada, ele também me fez esse convite. Quem não teria o sonho de estar no Grêmio, de trabalhar no Grêmio? Que, no meu entendimento, tem um potencial gigantesco ainda de crescimento em termos de receita, em termos de possibilidades para alcançar os seus objetivos. Então, a partir do momento que o Odorico me ligou novamente e me fez esse convite, a minha resposta foi a mesma de três anos atrás. É o Grêmio, tenho muito interesse e vamos torcer para que ele consiga lograr a presidência e que a gente possa começar esse trabalho.

Como foi o início da sua trajetória no esporte?

Quando eu saí da Ambev, resolvi abrir minha agência, havia ali uma oportunidade de ter uma agência no Brasil com foco em consultoria corporativa. Então, eu saí de patrocinador para uma agência que ajuda patrocinadores a entrar no mercado de futebol e depois ativar esses patrocínios. Minha agência começou pequenininha, com três funcionários, e, no final, eu fiquei 10 anos com a minha agência. No final da agência, nós já tínhamos mais de 200 funcionários em três escritórios no Brasil. Durante a Copa do Mundo 2014, nós representamos seis patrocinadores da Fifa, a gente já administrou mais de 100 mil ingressos em hospitalidade. Então, você sai de patrocinador para a agência que ajuda patrocinadores.

Fiz gestão também de atletas, trabalhei muito próximo de Kaká e Ronaldo, quando eu tive o convite do Flávio Augusto de vir para os Estados Unidos e começar um projeto de um clube de futebol do zero, num país onde o futebol enquanto liga começou em 1996. Fizemos esse trabalho no início de 2015, praticamente não existia nada, a gente construiu o estádio, o CT, desenvolvemos a base de fãs. A gente trouxe o Kaká para o projeto, que foi muito importante para a gente num primeiro momento, para deslanchar realmente a ideia do time aqui na Flórida.

Fizemos toda a parte estratégica de como é que a gente consegue crescer, e a gente montou a infraestrutura para o time, ganhou o título, a gente foi campeão da Open Cup. O Flávio tomou a decisão da venda, e eu participei de todo o processo, saindo essa venda num projeto de mais de R$ 2 bilhões, e o Flávio fala muito dessa operação de enorme sucesso que foi o Orlando City.

Como foi estruturar todo o projeto do Orlando City?

Foi um projeto do qual eu tenho bastante orgulho, porque é uma folhinha em branco, né? Você chega numa cidade onde não existe nenhum clube de futebol. Como é que você faz um projeto dessa natureza do zero? Primeiro, você tem que entender os fãs, as características daquela cidade, né? E a gente observou logo no início que, quer dizer, o torcedor da cidade de Orlando tinha uma relação muito, assim, que nos Estados Unidos a gente chama de underdog, né? Que significa, ah, o grande jogador vem para cá, fica aqui três, quatro anos e depois ele vai embora. E foi aí que a gente fez com o Kaká, e que foi o pontapé inicial de todo o projeto. E a gente investiu bastante na criação de um estádio para 25.500 torcedores do zero, no centro da cidade de Orlando. Um centro de treinamento que é fundamental quando você busca qualquer grande jogador que queira vir para o clube. A gente foi visitar o Tottenham, Manchester City, na Inglaterra, o Barcelona, na Espanha, o Real Madrid. Durante esses oito anos que a gente ficou, nós conseguimos criar essa infraestrutura, fomos campeões do Open Cup, construímos um time que há seis anos faz os playoffs nos Estados Unidos, que, aliás, é o único time entre os 20 da MLS que faz playoffs nos últimos seis anos.

Como foi o trabalho no Athletico-PR?

Tive uma breve passagem pelo Athletico-PR, que também me deixa com bastante orgulho porque, no período que eu consegui ficar ali, até julho, a gente teve um crescimento entre receita e público de acima de 200% comparando o Campeonato Paranaense de 2024 com o Campeonato Paranaense de 2023. Para ser sincero, 261% em receita, 223% em público.

A minha relação com a torcida do Athletico é um negócio que eu não sei nem explicar, sou muito querido pela torcida, isso me deixa muito, muito feliz. Quando eu saí, a gente até estava em uma situação, estava em quarto ou quinto da tabela do Campeonato Brasileiro, vivo na Copa do Brasil, vivo na Sul-Americana, mas enfim, havia ali um distanciamento do entendimento de como é que se faz a gestão do clube, entre eu e o presidente. E eu acabei tomando a decisão de sair do Athletico.

O problema foi com o Mario Celso Petraglia?

Veja, quando existem alguns pontos que divergem entre o executivo e o presidente do clube, evidentemente que como executivo você tem que se adaptar. A direção parte do presidente. Agora, quando essas divergências começam a ser capitais, assuntos que são muito importantes, muito relevantes, no seu entendimento, começa a ficar muito difícil a permanência. E, de novo, eu não vou fazer aqui juízo de valor, não estou dizendo que eu estou certo e o Petraglia está errado. Estou dizendo que ele tem o jeito dele, eu tenho o meu. E aí começou a criar um distanciamento muito grande, coisa que havíamos conversado no momento da minha contratação e imaginei que essa divergência não aconteceria, mas acabou acontecendo.

O meu papel é criar as condições para que a vice-presidência do futebol consiga atingir seus objetivos ALEX LEITÃO CEO em caso de vitória de Odorico

E aí, diante disso, eu entendo que para a continuidade do trabalho do próprio clube seria bom a minha saída. E ele fez uma mudança muito grande depois. Saiu o Cuca, depois eu saí, depois saiu o diretor de futebol, e praticamente o scout todo saiu. Eu acabei saindo ali no comecinho de julho de 2024. A gente tinha sido campeão paranaense, estávamos ali na parte bem de cima da tabela, vivos na Copa do Brasil, na Sul-Americana, mas enfim, ali o trabalho acabou se encerrando.

E essa última experiência na Arábia Saudita?

Isso foi um projeto muito interessante. Fui abordado por uma empresa de recrutamento de executivos de Londres, na Inglaterra, e me fizeram o convite de ir para Neom. Aí eu fui ver o que era esse time de segunda divisão e que projeto era esse. Neom é uma região que está sendo construída na Arábia Saudita num projeto de meio trilhão de dólares, do tamanho da Bélgica, para você ter uma ideia. E dentro de um projeto do Estado da Arábia Saudita, o futebol passa a ser muito importante.

Houve a intenção de criar um time de futebol e me trouxeram, da mesma forma que a gente fez com o Orlando, para começar praticamente do zero esse projeto. A gente teve de pensar em estádio, teve que pensar em centro de treinamento, em trazer grandes nomes e o mais importante era classificar esse time para a primeira divisão. E eu me comprometi em fazer isso durante essa temporada do Neom de acesso. Fomos campeões, recordes de pontos, recordes de vitórias e recordes de gols da história da segunda divisão da Arábia Saudita. E o time subiu para a primeira divisão e aí, a partir desse momento, objetivo entregue.

Qual é a sua avaliação sobre a função do CEO no futebol brasileiro?

Os modelos variam, né? No caso do Grêmio, o futebol é responsabilidade da vice-presidência do futebol. O meu papel é criar as condições para que a vice-presidência do futebol consiga atingir seus objetivos. Montar um time vencedor, para a gente buscar os campeonatos, que é o principal. Eu entendo que qualquer funcionário de um clube de futebol, ou seja, de qualquer departamento, tem que ter claro na cabeça que tudo que ele está fazendo ali no dia a dia pra chegar no fim de semana, ganhar e trazer os três pontos para casa. Todos têm de entender isso. Uma vez eu falei isso pra um grupo de funcionários que tinha no Orlando City e um dos rapazes levantou e falou: "mas eu trabalho em vendas, eu não chuto bola ao gol. Por que você está dizendo que o meu trabalho tem a ver com o resultado?". Aí eu fiz a pergunta pra ele: "você acredita que um estádio lotado ajuda a empurrar o time para ele vencer?". "Acredito". Falei, "então o seu trabalho é lotar o estádio". Você tem de ter isso em mente sempre.

Então, o meu trabalho é criar as condições. E como é que você faz isso? Através de geração de caixa. Você tem que ter receita. Se fala muito do Brasil, das dívidas dos clubes. E realmente tem clubes que tem dívidas muito relevantes, muito importantes. O Real Madrid tem dívida. O Barcelona tem dívida. O importante é que você tenha um poder de geração de caixa pra que essa dívida seja equacionada. E esse trabalho precisa ser feito. Em redução de dívida, ter dívida mais inteligente, uma dívida que seja administrável, e vai ser resolvida a curto prazo. E você tem que ter um poder de geração de caixa que seja compatível com a dívida que você tem. O meu trabalho vai ser gerar esse caixa. Crescer o potencial do clube. Mas de uma forma genérica, os clubes, provavelmente no Brasil, eles olham as fontes de receita, as linhas de receita do clube de forma independente e individualizada. A outra ação que eu vou fazer, o aplicativo, eu vou criar uma área de gamificação, de esporte que vai me gerar tanto.

Eu entendo a experiência do torcedor a partir do momento que ele pensa em ir para o jogo. É fácil comprar o ingresso? Eu entro no estádio de forma confortável? ALEX LEITÃO CEO em caso de vitória do Odorico

Nos Estados Unidos, a forma como eles trabalham isso, e é muito parecido na Europa também, é um pouquinho diferente. Eles olham o seguinte: eu preciso entender qual é o meu inventário de propriedades, que se divide em duas partes. O que é a visibilidade e o que é a experiência. Esse inventário de propriedades, ele acontece através de diversas fontes. Uma dela é a Arena, outra é a UCT, o teu aplicativo, é o dia de jogo, é a fanzone que você vai criar dentro do Estádio, são os canais de YouTube que você tem, é a Grêmio TV, são os dados que você vai gerar, você tem as escolinhas espalhadas pelo Estado, você tem a tua academia, e o Estado do Rio Grande do Sul precisa operar a teu favor, você pode criar party views, que são encontros de torcedores para assistir o jogo que não estão na Arena e outras regiões do Estado. Você tem uma série de possibilidades, de fontes de geração de receita, onde você, através de um inventário de propriedades, você cria pacotes para ir para o mercado e vender. Então, você tem desde os grandes números, a gente está falando aí de naming rights do estádio, está falando do patrocinador principal, até ações que você cria através de todas essas fontes que eu acabei de falar. E outra coisa é a questão de ingressos.

O que deu muito certo no Athletico Paranense, que deu o crescimento em receita de 261%, é quando você trabalha melhor a precificação. Trabalhar preço dinâmico, criar vários pacotes que não sejam simplesmente o ingresso avulso ou a temporada como um todo. Entender o conceito que 20% dos ingressos têm que responder por 80% da receita do clube, e aí você consegue diminuir o valor para preços mais populares, porque você é subsidiado pelos ingressos premium. Quando você fala de ingressos premium, você está falando não só de assentos, você está falando de camarotes.

Aí você precisa entender qual é a especificidade da cidade, do estado onde você está. No nosso caso, por exemplo, o Rio Grande do Sul: será que o Rio Grande do Sul tem empresas de grande porte suficientes para comprar todos os camarotes com 20, 30 assentos? Ou, de repente, eu tenho que criar o que aqui nos Estados Unidos se chama de clube, onde você tem lá uma área fechada para 100 assentos, onde pequenas e médias empresas podem ter dois, três, quatro clubes para fazer seus relacionamentos. Então, entendendo as características específicas da cidade, da região onde você está atuando, você tem que criar produtos que possam atender a essas características. Então, sim, é muita coisa, mas em resumo, é você entender e respeitar a cidade ou a região onde você se encontra, o clube onde você está, e criar produtos que possam fazer sentido ao torcedor e à comunidade corporativa.

E os naming rights?

Eu te diria que é algo novo no Brasil. E do meu entendimento, é que você precisa saber vender naming rights de estádio. E eu vou te falar novamente, não é inventar a roda, você tem melhores práticas. Eu acabei de explicar como funciona a venda de patrocínios. Quando você vai a uma empresa para vender um naming rights, você não pode simplesmente dizer "você vai ter um nome na Arena". Todas as pessoas que forem na Arena e toda a comunicação que for gerada pela Arena, o seu nome vai ser citado, portanto vai gerar visibilidade para a sua empresa, vai ser ótimo para você em nível nacional.

Então o que a gente vai fazer chegando, se a torcida quiser que o Odorico seja o presidente, o que a gente vai fazer é buscar as melhores práticas no mundo, as experiências passadas. Eu vendi um naming rights do Orlando City antes do estádio estar pronto. O Athletico também tinha na Ligga Arena e há estádios no Brasil que já possuem. Eu entendo que o naming rights do Grêmio tem uma abrangência, ele tem um alcance nacional e portanto são empresas grandes, empresas com esse tipo de entendimento de necessidade que a gente vai atrás.

Como será a experiência do torcedor na Arena?

Quando a empresa patrocina um clube, ela quer, através de você, falar com o teu torcedor. Você precisa cuidar desse torcedor. Então eu escuto muito assim, eu tenho uma atenção especial ao torcedor, ele chega no meu estádio, eu cuido bem dele, ele tem uma ótima experiência. Eu entendo a experiência do torcedor a partir do momento que ele pensa em ir para o jogo. É fácil comprar o ingresso? Eu tenho as informações claras de quando é, que horas é, como é que eu compro, como é que eu baixo, como é que eu entro? Eu saio de casa, eu chego com conforto, eu estaciono com conforto e segurança? Eu entro no estádio de forma confortável?

A gente fala muito da discussão de poder vender ou não bebidas alcoólicas dentro do estádio. Eu não vou entrar no mérito da questão em si, mas eu estou te dizendo que isso afeta a experiência, não só pelo prazer de você ter ali uma cerveja quando você está vendo o jogo, mas também para não gerar gargalos na entrada do estádio, porque se você não vende bebida, a torcida toda fica no entorno do estádio, faltando 10 minutos e ela quer entrar. E você não põe 40 mil pessoas, 50 mil pessoas no estádio em 10 minutos sem ter gargalo. Isso afeta a experiência. Então, trabalhar nesse sentido, criar ações dentro do estádio para que ele possa entrar antes, isso ajuda na experiência e ajuda na forma como o torcedor vai ver a experiência dele mesmo dentro do jogo. A partir do momento que ele entra no estádio, ele consegue ter acesso a alimentos e bebidas de forma bacana, de forma confortável, uma boa experiência, ele sai do estádio também de forma ordeira, ele acessa o estacionamento também.

Enfim, tudo isso tem que ser muito bem pensado no sentido que você possa gerar uma experiência boa para esse torcedor. E aí você fideliza a ele. A partir do momento que você fideliza, você tem um negócio que se chama receita recorrente e receita antecipada. Para isso tudo, você precisa ter preços de ingresso e pacotes de ingresso que façam sentido para esse torcedor. Se você só faz isso, você não vai entender esse torcedor. Você precisa ter geração de dados. Nenhuma empresa patrocina clubes, nenhum hoje no mundo, se não tiver informação. Isso é ouro para os patrocinadores. Eu não vejo, de repente acontece, mas eu não vejo muitos clubes do Brasil. Eu trabalho a captação de dados, até vejo acontecer, mas o que eles fazem com esses dados?

Hoje em dia, com a inteligência artificial, se os clubes não tiverem isso muito bem claro dentro do seu gerenciamento de dados, o que a inteligência artificial traz de benefício, você não consegue buscar essas receitas extras para o clube.

