Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Novo comandante
Paulo Baier assina contrato para ser técnico de time do Gauchão 

Profissional comandará o Monsoon no próximo Estadual 

