Paulo Baier assina contrato para ser técnico de time do Gauchão 

Paulo Baier já jogou em clubes como Palmeiras, Goiás e Athletico-PR. Monsoon / Divulgação

Paulo Baier será o técnico do Monsoon no Gauchão de 2026. O ex-meia já comandou clubes como Toledo, Brusque, Próspera, São José, Botafogo-SP e Figueirense. Aos 50 anos, o gaúcho de Ijuí está agora de volta ao campeonato estadual.

Ex-jogador de clubes como Palmeiras, Goiás e Athletico-PR, chegou a expressiva marca de 105 gols marcados na Série A do Campeonato Brasileiro.

O trabalho agora será para contratar novos jogadores. O objetivo é iniciar os treinamentos em novembro.

O Monsoon, com novo dono, agora é administrado pelo Grupo VX Capital e tem Vitor Hugo, artilheiro do Gauchão de 2007, como CEO. Os escritórios Calegari & Brazil e Escosteguy Advogados estão cuidando da reestruturação financeira e renegociação das dívidas antigas.

A nova diretoria tem como objetivo organizar as finanças, honrar compromissos e implementar práticas modernas de governança.

O plano de restruturação mostra o comprometimento em revisar e sanar todas as obrigações financeiras deixadas por administrações anteriores. Será feita a reprogramação e quitação de dívidas, como negociações com credores e fornecedores.