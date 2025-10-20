Patrocinador da dupla Gre-Nal encerrará parceria com Palmeiras

Principal patrocinador das camisas de Grêmio e Inter, a Alfa encerrará sua parceria com o Palmeiras em dezembro. Com contrato entre as partes até o fim do ano, a empresa já comunicou o clube de que não renovará o vínculo.
Embora não apareça na camisa do clube paulista, a Alfa está presente nas placas de publicidade da Arena do Palmeiras. Em cada jogo, a patrocinadora aparece por 30 minutos nas placas do estádio.
Imbróglio com a Dupla
A Alfa está em atraso com o pagamento da parcela mensal, que ocorreu no início de outubro, com a dupla Gre-Nal. Cada equipe deixou de receber cerca de R$ 4 milhões.
O contrato entre as partes prevê o pagamento anual de R$ 50 milhões para cada clube. O patrocinador alega que está passando por um processo de reformulação societária, e em breve pretende normalizar os pagamentos. A Dupla, por sua vez, aguarda uma solução rápida.
Colaborou: Leo Bender
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.