Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Sem renovação
Notícia

Patrocinador da dupla Gre-Nal encerrará parceria com Palmeiras

Empresa vive imbróglio com Grêmio e Inter

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS