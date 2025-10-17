Odorico Roman define CEO em caso de vitória na eleição do Grêmio

Executivo liderou a entrada do Orlando City na MLS. Orlando City / Divulgação

O nome de Alex Leitão está confirmado para ser CEO do Grêmio em caso de vitória de Odorico Roman na eleição para presidente do clube. O profissional, com experiência no Brasil e no Exterior, agora aguarda o resultado do pleito gremista.

Alex Leitão tem mais de 20 anos de liderança em operações globais de futebol e negócios. Recentemente foi CEO do Neom SC, da Arábia Saudita. Também foi CEO do Athlético-PR em 2024 e do Orlando City entre 2015 e 2022, liderando a entrada do clube na Major League Soccer.

Antes foi presidente e proprietário da Octagon Worldwide e teve experiências na área de marketing, com parcerias com a Seleção Brasileira, Ronaldo Nazário e Kaká.

CEO de Paulo Caleffi

Do lado de Paulo Caleffi, o CEO em caso de vitória na eleição já está anunciado. Jeronimo Santos, que comandou o marketing e o comercial dos Postos Ipiranga é o nome escolhido. O projeto é criar o "Gols de Vantagens", com benefícios e descontos para sócios e torcedores do Grêmio, com o objetivo de gerar receita de R$ 300 milhões por ano.