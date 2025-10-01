O que muda para Inter e Grêmio com o novo calendário da CBF

Mudanças vão impactar a dupla Gre-Nal. André Ávila / Agencia RBS

O novo calendário do futebol brasileiro para 2026, anunciado nesta quarta-feira (1º) pela CBF, terá mudanças importantes e que terão impacto para a dupla Gre-Nal. Um ponto importante será percebido já no início do próximo ano.

Com o início do Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro, a tendência é de diminuição de importância do Gauchão. Claro que quando chegar a decisão, a história deverá ser diferente, pela possibilidade da conquista do título. Mas na fase inicial, com jogos simultâneos ao Brasileirão, a prioridade não deverá ser o estadual.

Como ficou o calendário

Como ficaram as Séries C e D no novo calendário do futebol brasileiro. Leo Bandeira / Arte ZH

Sobre a Copa Sul-Sudeste, será preciso esperar a definição das colocações de Inter e Grêmio no Campeonato Brasileiros. Quem tiver vaga na Libertadores ou Sul-Americana, não disputará o torneio.

Já na Copa do Brasil a previsão é de entrada na competição apenas na quinta fase, o que dá uma folga no calendário. A final em jogo único será uma mudança radical, copiando o que está sendo feito na Libertadores.

Outro ponto de atenção será em caso de eventual classificação de um dos gaúchos para a Pré-Libertadores. Neste caso, seria preciso disputar simultaneamente a Libertadores, o Gauchão e o Campeonato Brasileiro. Hoje o Grêmio tem mais possibilidade do que o Inter de ter esta vaga.