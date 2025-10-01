Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Reformulação
Opinião

O que muda para Inter e Grêmio com o novo calendário da CBF

Futebol brasileiro terá mudanças importantes em 2026

Eduardo Gabardo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS