O que Marcelo Bielsa falou sobre a situação de Cristian Olivera

Atacante do Grêmio não foi chamado para amistosos do Uruguai.

O técnico Marcelo Bielsa concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (9), na Malásia, onde o Uruguai fará amistosos contra República Dominicana e Uzbequistão. Durante a conversa, os jornalistas fizeram perguntas sobre a situação de Cristian Olivera, que ficou de fora da lista por alegar ter um edema na coxa.

Na primeira resposta, Bielsa disse apenas que "os jogadores convocados são os que considera necessário para observação". Como os repórteres insistiram, ele falou um pouco mais sobre a questão. E bem ao seu estilo, com uma certa incomodação:

— A pergunta é a mesma que me fizeram antes. Vou responder com o mesmo critério. Com a proximidade da Copa, é importante ver os jogadores que podem participar da Copa. Kike Olivera é um jogador convocável. Neste momento não tem nenhum jogador confirmado ou fora da Copa — afirmou Bielsa.

Nos bastidores da seleção uruguaia existe uma informação de que a ausência do jogador provocou um certo desgaste, pois o Grêmio informou para a Associação Uruguaia de Futebol que Olivera não tem lesão.

Uma reunião entre os dirigentes do Grêmio e o atleta foi realizada nesta semana no CT Luiz Carvalho com o objetivo de entender a insatisfação do profissional. Olivera será reavaliado e, se tiver condições, deverá ficar no banco de reservas na partida contra o São Paulo, na quinta-feira (16), na Arena.