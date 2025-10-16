O que a Alfa explicou para Grêmio e Inter sobre o atraso no pagamento do patrocínio

Grêmio e Inter têm a Alfa como principal patrocinador. Renan Mattos / Agencia RBS

A Alfa, principal patrocinadora das camisas de Grêmio e Inter, teve conversas com os clubes para explicar o atraso no pagamento previsto para o início de outubro.

A justificativa da empresa é de que a Alfa passa por um processo de mudanças na sua estrutura administrativa, com a troca de um dos sócios. Por isso, assim que a situação estiver normalizada, os pagamentos serão retomados. Esta foi a explicação dada aos clubes.