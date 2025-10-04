“O futebol brasileiro não tem um dono”: com participação do Grêmio, veja a nota da Libra contra o Flamengo

Em 2024 Grêmio esteve presente na assinatura do contrato bilionário com a Globo para transmissão do Brasileirão. Libra / Divulgação

A Libra divulgou uma nota de esclarecimento sobre a ação judicial movida pelo Flamengo contra os times que compõem o bloco, do qual o Grêmio faz parte. O documento destaca a falta de interesse do Flamengo em buscar o diálogo com o bloco e desmente alegações feitas pelo clube.

Na última sexta-feira (26), a equipe carioca conseguiu uma liminar que bloqueou a distribuição de parte dos recursos oriundos da venda dos direitos de transmissão do Brasileirão aos clubes da Libra.

"Em vez de trabalharmos pelo futuro do futebol brasileiro, estamos aqui presos a uma discussão antiga e repetitiva sobre quem ganha mais – e sobre quem quer ganhar ainda mais –, enquanto os assuntos importantes restam à margem do debate", diz um trecho da nota.

Na semana passada, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, falou à Zero Hora sobre a situação e lamentou a atitude dos cariocas:

— É uma premissa da Liga o clube de maior arrecadação receber 3,5 vezes mais que o último. E dessa forma atraímos, com um campeonato competitivo, outras receitas. Só que com essa medida, o Flamengo diz que não é favorável a liga. Não querem aceitar isso. Isso atrasa algo que já está bem atrasado — lamentou o presidente.

Fazem parte da Libra: ABC, Atlético-MG, Bahia, Brusque, Flamengo, Grêmio, Guarani, Palmeiras, Paysandu, Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo e Vitória. O Vitória, no entanto, negocia a saída para a LFU, Liga Forte União.

Confira a nota da Libra na íntegra