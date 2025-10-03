O executivo de futebol favorito para trabalhar no Grêmio em 2026

Como dirigente, Rui Costa teve passagens na Chapecoense, no Athletico-PR e no Atlético-MG. Bruno Cantini / Atlético-MG/Divulgação

Rui Costa, atualmente no São Paulo, é o nome que surge com força para ser o executivo de futebol do Grêmio em 2026. O profissional, que iniciou a sua trajetória como dirigente no próprio Grêmio, também teve passagens por Chapecoense, Athletico-PR e Atlético-MG.

A eleição à presidência do Grêmio tem dois candidatos confirmados: Odorico Roman e Paulo Caleffi.

Do lado de Odorico Roman, o vice-presidente de futebol deverá ser Antonio Dutra Júnior. E Rui Costa é o nome preferencial para ser o executivo.

Do lado de Paulo Caleffi, Danrlei e Maicon estarão no seu departamento de futebol. A busca pelo executivo está definida, mas não se fala publicamente em nomes, pois o profissional está empregado. A informação que recebi é de que Rui Costa é um nome bem avaliado no grupo de trabalho.

Independentemente do vencedor da eleição, as tratativas deverão avançar após o final da temporada.