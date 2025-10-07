O atacante do Inter que poderá ser convocado para a Copa do Mundo sub-17

Raykkonen esteve em campo durante 170 minutos, em cinco partidas pelo Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

O atacante Raykkonen, de 17 anos, que faz parte do grupo principal do Inter, está cotado para ser convocado para a Copa do Mundo sub-17, que será disputada em novembro deste ano, no Catar. A lista para o Mundial deverá ser divulgada nos próximos dias pela CBF.

Recentemente, Raykkonen foi chamado pelo técnico Dudu Patetuci para amistosos da seleção. A experiência de já ter atuado na equipe principal do Inter em jogos de competições nacionais é um ponto favorável. O atacante esteve em campo durante 170 minutos em cinco partidas, incluindo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

A Seleção Brasileira estará em grupo com Honduras, Indonésia e Zâmbia na Copa do Mundo. Existe uma expectativa em relação ao desempenho após a fraca campanha da seleção sub-20 no mundial do Chile, com a eliminação na fase de grupos.

Gabriel Mec, do Grêmio, também é nome praticamente certo na convocação. O Brasil tem quatro títulos da Copa do Mundo sub-17, atrás apenas da Nigéria, que tem cinco conquistas.