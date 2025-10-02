Metas e cláusulas: como são feitos os contratos com as revelações do Grêmio

Dirigente gremista já trabalhou com a Seleção Brasileira. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O atacante Alysson foi novamente um dos destaques do Grêmio, com uma boa atuação no empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, na quarta-feira (1º). Ele é um exemplo de como a direção está conseguindo tratar bem as questões contratuais com as revelações das categorias de base, protegendo o clube e despertando nos atletas a determinação para conseguir a afirmação no time.

A estruturação contratual é basicamente a mesma que foi feita com nomes como Nathan Fernandes e Gustavo Nunes. Para entender melhor como este trabalho é feito, conversei com Luis Vagner Vivian, executivo de futebol do Grêmio.

Confira a entrevista com Luis Vagner Vivian

Como surgiu a ideia destes novos contratos, com metas e cláusulas para jogadores em início de carreira?

Baseado na análise de insucesso de várias promessas da base, desde os tempos em que trabalhei na base do clube, segui observando isso ao longo do tempo.

Além disso, com a mudança acelerada de gerações, as pessoas, principalmente os mais jovens, tem cada vez menos perseverança e paciência para atingir objetivos a médio e longo prazo, então quando se propõe metas a curto prazo de melhorias salariais e bonificações, os atletas se sentem mais desafiados e com a “fome” que se precisa ter no futebol, de a cada dia se superarem e evoluírem, principalmente em seu período de formação.

Além disso, após o atleta chegar ao elenco principal ele seguirá com parte de suas receitas referentes ao contrato de imagem, em um formato variável que depende de sua participação em jogos.

Obviamente, atletas que estão atuando em cada partida tem sua imagem mais valorizada e nada mais justo que receberem uma parte dos valores de seu contrato de imagem mediante isso. Dessa forma, conseguimos agregar valores à folha geral do elenco sem alterar o orçamento previsto, além de mantermos todo o elenco motivado à estar disputando vaga para minutarem nos jogos da equipe.

Modelos como esse não são novidade e há muitos anos são utilizados nas principais ligas da Europa e outros clubes brasileiros.

Quais são basicamente estas metas e cláusulas?

A primeira premissa é o tempo de contrato do atleta. Buscamos não simplesmente estender ao máximo o tempo de contrato, o que aparentemente é uma segurança maior ao clube, mas acaba gerando um compromisso financeiro maior para o clube e dando motivos para o atleta se acomodar.

Conseguimos mostrar aos atletas, seus agentes e suas famílias que quando eles estão nas categorias de base, estão ainda em formação, fazendo parte de um projeto em que todas as partes tem o mesmo objetivo e que nem sempre será alcançado com o atleta atuando na equipe principal do Grêmio, pois haverá atletas (a maioria deles) que atingirão um nível de desempenho para atuar em outras equipes e o Grêmio buscará ser parceiro desse futuro clube.

As metas são baseadas em minutagem na equipe principal, convocações para seleções de base, promoção definitiva do atleta ao elenco principal, onde, uma vez que seja promovido não retornará mais às categorias de base, exceto para realizar alguma partida planejada pelas equipes técnicas, dentre outras metas que desencadeiam uma nova meta e uma valorização salarial, adicionada ou não da prorrogação do tempo de contrato.

Quais são os exemplos de jogadores que já atingiram as metas e receberam valorização salarial?

Aplicamos esse formato de projeto a partir dos primeiros atletas que entendemos com potencial de performarem na equipe principal e temos obtido sucesso em praticamente todos os casos. Podemos citar: Nathan Fernandes, Gustavinho, Igor Serrote, Alysson, Riquelme, Viery e Jardiel. Além de outros da mesma geração 2005/2006 que fazem parte do elenco, da adaptação na equipe principal ou foram negociados pelo clube, resultando em mais de R$ 155 milhões em vendas. Se compararmos ao modelo anterior, com as gerações 2001/2002/2003 apenas a venda do atleta Cuiabano rendeu receitas de transferências diretas para o Grêmio (R$ 8,3 milhões).

Nesse novo modelo, temos projetada uma nova geração 2007/2008 com pelo menos 14 atletas de alto nível de potencial para um futuro próximo.

Depois do Alysson, tem mais algum jogador que deverá ampliar o contrato?

Recentemente, o Riquelme foi um dos que alcançaram uma das metas sendo promovido em definitivo ao elenco principal e tendo seu contrato ampliado, porém todos os atletas que já fazem parte desse projeto iniciado em 2023 têm gatilhos contratuais nesse sentido.

Vale ressaltar a importância do entendimento por parte dos agentes dos atletas nesse sentido, que no início, alguns eram reticentes, mas com os resultados aparecendo, cada vez mais são parceiros do clube nesse sentido.