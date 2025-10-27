Inter terá cinco confrontos diretos nas últimas oito rodadas; veja a lista de jogos

Inter terá cinco confrontos diretos até o fim do Brasileirão. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Após a derrota para o Fluminense, a situação do Inter segue preocupante no Campeonato Brasileiro. Em 15º lugar, o time está apenas quatro pontos à frente da zona do rebaixamento. E o quadro poderia ser ainda pior. A derrota do Vitória para o Corinthians segurou a equipe do Nordeste no Z-4.

A partir de agora, o Inter tem oito decisões nas últimas rodadas da competição. O que chama a atenção é a quantidade de confrontos diretos. Na próxima rodada, o adversário será o Atlético-MG no Beira-Rio. Depois, o confronto será diante do Vitória, em Salvador.

Ao todo, serão cinco jogos contra equipes que estão próximas do Colorado na classificação. Veja abaixo os confrontos.

Últimos jogos do Inter

2/11 — Inter x Atlético-MG (confronto direto)

5/11 — Vitória x Inter (confronto direto)

8/11 — Inter x Bahia

19/11 — Ceará x Inter (confronto direto)

23/11 — Inter x Santos (confronto direto)

30/11 — Vasco x Inter

3/12 — São Paulo x Inter

7/12 — Inter x Bragantino (confronto direto)