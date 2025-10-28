Grêmio receberá taça da Supercopa do Brasil da CBF após 35 anos; veja fotos do troféu

Grêmio foi o primeiro campeão do torneio, que foi extinto anos depois e retomado em 2019. CBF / Divulgação

O Grêmio receberá na manhã desta quarta-feira (29), na Arena, a taça da Supercopa do Brasil de 1990. A entrega simbólica será feita pelo presidente da CBF, Samir Xaud, em um gesto de reparação histórica.

O Tricolor foi o primeiro campeão do torneio, criado em 1990 e retomado em 2019. O Grêmio comemorou o título, conquistado há 35 anos, sem troféu. Nunca houve uma explicação oficial do porquê o objeto nunca foi entregue.

Na ocasião, o Grêmio bateu o Vasco em jogos de ida (2 a 0, no Olímpico) e volta (0 a 0, no Maracanã). Os gols gremistas foram marcados por Nilson e Darci. Sem datas para a realização do confronto, foram aproveitados os dois jogos entre os clube na fase de grupos da Libertadores de 1990.

Reparação histórica

O troféu é uma réplica exata do que foi entregue ao Corinthians pelo conquista de 1991 — inclusive, o escudo da CBF tem apenas três estrelas na taça, já que o Brasil era apenas tricampeão do mundo até então. Recentemente, a confederação teve uma ação parecida com o Coritiba, quando entregou medalhas de campeões brasileiros de 1985 ao jogadores do Coxa na época.

A entrega da taça ao Grêmio será feira diretamente por Samir Xaud às 9h desta quarta, na Arena. Depois, partirá para Buenos Aires, onde o Flamengo decide vaga na final da Libertadores diante do Racing.

Alguns dos heróis da conquista estarão presentes no evento. Nomes como Almir, Darci, Fabio Lima, Géverton, Ion, João Antonio, Luis Fernando, Luís Eduardo, Mazaropi, Vilson e Wolnei Caio estão confirmados para abrilhantar este momento histórico.

Confira detalhes da taça da Supercopa do Brasil de 1990

Colaborou: Leo Bender