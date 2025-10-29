Grêmio mantém percentual de mais de 60 jogadores espalhados pelo mundo; veja a lista

O atacante Zinho está no Portimonense, de Portugal. @zinho.hoffmann / Instagram / Reprodução

O Grêmio mantém um percentual dos direitos econômicos de mais de 60 jogadores espalhados pelo mundo. Isto faz parte de um trabalho feito com total atenção pelo clube para cuidar não só do aproveitamento dos atletas das categorias de base, mas também daqueles que não podem ser aproveitados.

Para isso, o Grêmio tem um analista hoje focado na recolocação de jogadores no mercado. Os principais atletas são naturalmente aproveitados e rendem um dinheiro importante com vendas. Mas aqueles que não conseguem se afirmar precisam sair do clube em algum momento.

É aí que entra o planejamento para fazer o trabalho com manutenção dos direitos econômicos, possibilitando o clube ter ainda lucro com atletas que não serão mais aproveitados. Todo este planejamento é liderado pelo executivo Luís Vagner Vivian.

No início do trabalho desta gestão, o elenco tinha 47 atletas, com valor estimado em 47,8 milhões de euros. Hoje, no final da gestão, o elenco tem 36 atletas, com valor estimado em 86,5 milhões de euros. E mais de 60 jogadores recolocados em parcerias ou vendidos, com manutenção do percentual futuro dos direitos econômicos. Este é um processo implementado com o objetivo de gerar receitas futuras para o clube.

A coluna separou duas listas. A primeira se refere aos atletas formados no Grêmio que já foram vendidos. Já a segunda, maior, aponta os nomes que foram negociados, mas que o Grêmio segue com percentual dos direitos econômicos. Vale destacar que ambas as listas consideram apenas os nascidos a partir de 2003 — por isso, não constam todos os mais de 60 jogadores recolocados em parcerias ou vendidos.

Lista das vendas do Grêmio

Cuiabano - R$ 8,2 milhões + R$ 3,3 milhões

R$ 8,2 milhões + R$ 3,3 milhões Kauan Kelvin - R$ 6 milhões

- R$ 6 milhões Gustavo Nunes - R$ 72 milhões + porcentagem

- R$ 72 milhões + porcentagem Zé Guilherme - R$ 6,6 milhões + porcentagem

- R$ 6,6 milhões + porcentagem Nathan Fernandes - R$ 14 milhões + porcentagem

- R$ 14 milhões + porcentagem Kaick - R$ 24 milhões + porcentagem

- R$ 24 milhões + porcentagem Igor Serrote - R$ 30,3 milhões + porcentagem

- R$ 30,3 milhões + porcentagem Guga - R$ 1,9 milhões + porcentagem

Lista dos jogadores que o Grêmio mantém o percentual

Zinho (AT) - Portimonense (Portugal)

Pedro Clemente (CE) - Varzim (Portugal)

Lucas Kawan (LD) - Sampaio Correa

Rubens (AT) - Chapecoense

Matheus Machado (AT) - Ludogorets (Bulgária)

Wesley (LE) - Figueirense

Freddy Noguera (AT) - Cerro Porteño (Paraguai)

Arthur (GO) - Noah (Armênia)

Hiago (VOL) - Santa Clara (Portugal)

Acácio (AT) - Coimbra-MG

Da Mata (ZAG) - Flamengo

Camilo (VO) - Botafogo

Barbosa (ME) - Atlético-MG

Cássio (GO) - Fortaleza

Josué (VO) - Nacional (Portugal)

Caio Araújo (VO) - Santos

Lian (AT) - Ponferradina (Espanha)

Karele (ZA) - Retrô

João Lima (ZA) - Fortaleza