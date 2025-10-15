Grêmio encaminha interrupção de contrato com patrocinador

Marcada por polêmicas com a torcida, a Pix das Estrelas não será mais patrocinadora do Grêmio. Em comum acordo, o clube e a empresa estão encaminhando a interrupção de contrato entre as partes.
Na camisa gremista, o patrocínio está, até então, estampado bem ao centro, no peito, entre o escudo do clube e o logo da Umbro.
A parceria começou em agosto e foi estremecida logo depois, no fim da janela de transferências do meio do ano, no início de setembro, com a campanha "Movimento Imortal".
Relembre a polêmica
A iniciativa prometia ajudar a trazer uma nova "estrela" para o Tricolor, mas, com o fim do período de negociações, nenhum grande reforço foi anunciado, o que gerou reclamação da torcida, especialmente.
A ideia era que a compra do produto, por parte do torcedor, viabilizaria financeiramente a contratação de um novo craque, cujo nome seria revelado à meia-noite do dia 3 de setembro, instante do fechamento da janela de transferências.
Conforme apurado por Zero Hora, o objetivo da campanha era ter o anúncio da contratação de Willian. Mas, por conta de questões técnicas para a oficialização do acerto, a assinatura do contrato não aconteceu.
A parceria rendeu a injeção de recursos no Grêmio, que auxiliaram no pagamento de questões da contratação de Arthur e do próprio Willian. Posteriormente, após o fim da janela, o Grêmio emitiu uma nota pedindo desculpas ao seu torcedor.
Dias depois, a Pix das Estrelas anunciou o ressarcimento integral a todos os torcedores que participaram da campanha.
Colaborou: Leo Bender
