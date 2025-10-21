Ex-CEO do Grêmio lidera recuperação judicial histórica entre clubes do Brasil

Executivo esteve à frente do Tricolor entre 2017 e 2022. Vasco da Gama / Divulgação

O Vasco da Gama protagonizou um feito inédito no futebol brasileiro, ao tornar-se a primeira SAF (Sociedade Anônima do Futebol) a ter um plano de recuperação judicial (RJ) aprovado por ampla maioria dos credores, com 98% de aceitação já na primeira assembleia sobre o tema — algo raro neste tipo de processo.

Além de um marco jurídico no futebol, a reestruturação permitirá uma redução superior a R$ 500 milhões das dívidas de um dos clubes mais tradicionais do país, abrindo caminho para um processo financeiro sustentável daqui para frente.

O gestor Carlos Amodeo liderou este processo em São Januário. Ex-CEO do Grêmio, ele é o atual CEO da SAF vascaína e desde julho de 2024 conduz a complexa reorganização administrativo-financeira do clube, através dos seguintes pilares: responsabilidade fiscal, habilidade em negociações com múltiplos stakeholders e visão estratégica de longo prazo.

A atuação de Amodeo como executivo no segmento esportivo é reconhecida. Em sua passagem de cinco anos pelo Grêmio (2017-2022), esteve à frente do processo de profissionalização da gestão, com destaque para avanços nas áreas administrativa, financeira e de negócios.

Também implementou na Arena modelos de governança que promoveram o crescimento das receitas operacionais. Foi eleito por dois anos seguidos — 2018 e 19 — como melhor CEO de clubes de futebol no Brasil, em premiações promovidas por entidades do setor.