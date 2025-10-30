Empresa gaúcha é confirmada como operadora oficial de ingressos da final da Libertadores; pré-cadastro para vendas já se iniciou

Pela terceira vez, a Conmebol escolheu a tecnologia da Imply Eleven Tickets para a decisão do torneio mais prestigiado da América do Sul, a Copa Libertadores . No dia 29 de novembro, o Estádio Monumental de Lima, no Peru, será o palco da decisão, e a empresa gaúcha será a responsável pela comercialização dos ingressos do evento. A Conmebol iniciou o pré-cadastro dos torcedores interessados em adquirirem os ingressos para a final. A pré-inscrição começou nesta segunda-feira (27), e estará disponível até quinta-feira (30) através deste site.

Líder no fornecimento de tecnologias para clubes, arenas e estádios de futebol na América do Sul, a Imply já esteve presente em outras duas finais da competição: em 2022, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, na final da 63ª edição do torneio; e em 2023, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.



Em ambas, a Imply foi responsável por desenvolver e operar os canais integrados de venda de ingressos, pela integração com o controle de acessos no estádio e por toda a operação no dia da partida.



— Nosso compromisso está em entregar serviços de excelência não apenas para o organizador do evento, mas também para o usuário final. Há mais de 20 anos, a Imply fornece soluções integradas para atender a grandes marcas mundiais. Tudo isso é possível graças a uma equipe qualificada, talentosa e comprometida com o DNA da Imply — explicou Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.



A final está marcada para o dia 29 de novembro. O Flamengo já está confirmado na decisão. Nesta quinta-feira, Palmeiras e LDU disputam a outra vaga.