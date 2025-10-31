Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Pleito tricolor
Eleição do Grêmio: revelação de Rigo, o que Caleffi falou sobre o reforço e o prazo para o pedido de impugnação

Após votação no Conselho Deliberativo, sócios do Grêmio escolherão o próximo presidente do clube no dia 8 de novembro

