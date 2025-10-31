Eleição do Grêmio: revelação de Rigo, o que Caleffi falou sobre o reforço e o prazo para o pedido de impugnação

Candidatos avançaram para o pátio nas eleições presidenciais do Grêmio. Renan Mattos / Agência RBS

O resultado da votação para presidente do Grêmio dentro do Conselho Deliberativo foi o esperado. Odorico Roman (188 votos) e Paulo Caleffi (100 votos) avançaram para a segunda etapa do processo, e no dia 8 de novembro os sócios gremistas escolherão quem será o mandatário do clube nos próximos três anos.

Mas os bastidores da noite de quinta-feira (30) foram movimentados na Arena. Sobre o pedido de impugnação da candidatura de Paulo Caleffi, a decisão sairá a qualquer momento, com prazo final para este sábado (1º). Ainda na quinta-feira o grupo de Caleffi apresentou a defesa. Agora a questão está nas mãos da comissão eleitoral do clube, que tem no máximo dois dias para divulgar a sua avaliação definitiva sobre o caso.

Em entrevista na Arena após a eleição, Celso Rigo, principal apoiador de Odorico Roman, fez revelações importantes sobre a sua ligação com o clube. Rigo voltou a reforçar que jamais cobrou juros sobre os empréstimos que fez ao Grêmio. O que existe é apenas a correção da inflação sobre os valores aportados. Além disso, contou que ajudou nas contratações de nomes como Kannemann, Maicon, Bolaños, Giuliano, entre outros. E garantiu que vai continuar com o apoio para trazer reforços.

Já Paulo Caleffi naturalmente foi perguntado sobre a possibilidade da contratação de um grande jogador caso vença a eleição. E voltou a reforçar que entende que o nome com o qual está negociando tem uma carreira mais consolidada que a de Luis Suárez. E completou dizendo que a Arena ficará lotada para receber este reforço.

A partir de agora serão oito dias de apresentação de propostas finais para a escolha dos sócios do Grêmio, Paulo Caleffi ou Odorico Roman. Um dos dois será o presidente do clube nos próximos três anos.