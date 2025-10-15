Danrlei inicia novo curso na CBF e prepara retorno ao futebol

Guia para pais

Como foi esta decisão de início dos cursos, incluindo gestão e licença B, e agora o de executivo para voltar a trabalhar no futebol?



Eu tinha a vontade de buscar esse conhecimento, e quando a CBF Academy fez a parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) para qualificar seus cursos e com isso ter o reconhecimento da Conmebol e Fifa, vi que era o momento certo para fazer essa qualificação. Ter sido atleta por mais de 20 anos me trouxe o mais importante, um vasto conhecimento do dia a dia, das relações profissionais e pessoais diretamente ligadas ao campo, ao vestiário, ao futebol como um todo. Mas eu tinha vontade de incluir nessa minha experiência profissional também o conhecimento mais técnico e ao mesmo tempo me manter atualizado.



Como será o teu estilo de trabalho?



Pretendo trazer todo o conhecimento e experiência adquirido para ajudar a transformar o ambiente de trabalho em um local sagrado, prazeroso, profissional, produtivo, mas principalmente vitorioso. Sempre buscando o diálogo da Direção, Comissão Técnica, atletas e funcionários para conquistarmos os objetivos traçados.



O que o livro Meu Filho (a) Quer Ser Atleta de Futebol nos ensina sobre a criação e formação de talentos do futebol?



Principalmente que o processo de formação de um atleta de futebol precisa de mais informações pautadas em dados já estruturados na ciência mundial, o livro traz informações que permitem aumentar a probabilidade de formação equilibrada do atleta, atendendo ele em aspectos esportivos e sociais. Permite que pais, treinadores e gestores vejam e saibam os seus papéis no processo formativo.