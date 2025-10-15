Danrlei inicia novo curso na CBF e prepara retorno ao futebol

Danrlei, um dos maiores nomes da história do Grêmio, iniciou na segunda-feira (13) mais um curso de especialização na área do esporte. Depois de ter concluído a formação de Gestão do Futebol e Licença B pela CBF Academy, agora ele está fazendo o curso de Executivo no Futebol.
Toda esta preparação faz parte do seu projeto de retorno ao futebol profissional. Depois de marcar época no Grêmio, com diversos títulos, como Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o ex-goleiro está no quarto mandato como deputado federal.
Guia para pais
Mas a volta, agora como dirigente, é algo planejado. Além disso, lançou recentemente, em parceria com André Luiz Lopes, o livro "Meu Filho (a) Quer Ser Atleta de Futebol", que é um guia prático para pais, gestores e treinadores.
Danrlei tem um acerto para trabalhar no departamento de futebol do Grêmio em caso de vitória de Paulo Caleffi na eleição para presidente do clube. Mas independentemente do resultado do pleito gremista, o seu retorno ao futebol é algo que está programado para acontecer em breve.
Conversei com Danrlei para entender melhor os seus planos e como ele pretende trabalhar. Este é o resumo da conversa.
Como foi esta decisão de início dos cursos, incluindo gestão e licença B, e agora o de executivo para voltar a trabalhar no futebol?
Eu tinha a vontade de buscar esse conhecimento, e quando a CBF Academy fez a parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) para qualificar seus cursos e com isso ter o reconhecimento da Conmebol e Fifa, vi que era o momento certo para fazer essa qualificação. Ter sido atleta por mais de 20 anos me trouxe o mais importante, um vasto conhecimento do dia a dia, das relações profissionais e pessoais diretamente ligadas ao campo, ao vestiário, ao futebol como um todo. Mas eu tinha vontade de incluir nessa minha experiência profissional também o conhecimento mais técnico e ao mesmo tempo me manter atualizado.
Como será o teu estilo de trabalho?
Pretendo trazer todo o conhecimento e experiência adquirido para ajudar a transformar o ambiente de trabalho em um local sagrado, prazeroso, profissional, produtivo, mas principalmente vitorioso. Sempre buscando o diálogo da Direção, Comissão Técnica, atletas e funcionários para conquistarmos os objetivos traçados.
O que o livro Meu Filho (a) Quer Ser Atleta de Futebol nos ensina sobre a criação e formação de talentos do futebol?
Principalmente que o processo de formação de um atleta de futebol precisa de mais informações pautadas em dados já estruturados na ciência mundial, o livro traz informações que permitem aumentar a probabilidade de formação equilibrada do atleta, atendendo ele em aspectos esportivos e sociais. Permite que pais, treinadores e gestores vejam e saibam os seus papéis no processo formativo.