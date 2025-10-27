Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

De olho
Notícia

Como é o contrato de Carlos Vinícius com o Grêmio

Centroavante já marcou seis gols no Campeonato Brasileiro

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS