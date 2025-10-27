Como é o contrato de Carlos Vinícius com o Grêmio

Carlos Vinícius fez três gols contra o Juventude. Jeff Botega / Agencia RBS

O início da trajetória de Carlos Vinícius no Grêmio chama a atenção. Em sete jogos foram seis gols. Além da boa média, ele está mostrando as características necessárias de um bom centroavante, com forte presença de grande área e poder de finalização.

Carlos Vinícius, de 30 anos, foi contratado pelo Grêmio em julho deste ano. Chegou sem custo de transferência, pois estava livre no mercado após o final do contrato com o Fulham.

O vínculo com o Grêmio vai até dezembro de 2026. Por isso, a próxima direção do clube já sabe que poderá contar com o centroavante no início da próxima temporada.

O atleta passou os últimos nove anos na Europa. Na temporada 2019/2020 marcou 24 gols em 47 jogos pelo Benfica. Também atuou em clubes como Monaco, Tottenham (10 gols em 22 jogos), PSV e Galatasaray.