Como é o acordo entre Grêmio e Celso Rigo sobre o valor para pagar os salários dos jogadores

Celso Rigo emprestou valores sem juros ou correção pela inflação. Geison Lisboa / Agencia RBS

O Grêmio recebeu nesta terça-feira (14) um empréstimo do empresário Celso Rigo, que será utilizado para pagar os salários de setembro dos jogadores do clube.

Um detalhe importante no acordo é que o valor emprestado não terá juros e nem correção da inflação.

O objetivo do clube é fazer a devolução do valor quando receber a quantia atrasada do patrocinador da camisa.

No momento em que isso ocorrer, será preciso pagar apenas o valor emprestado. Sem qualquer tipo de correção.