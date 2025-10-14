Como é o acordo entre Grêmio e Celso Rigo sobre o valor para pagar os salários dos jogadores

O Grêmio recebeu nesta terça-feira (14) um empréstimo do empresário Celso Rigo, que será utilizado para pagar os salários de setembro dos jogadores do clube.
Um detalhe importante no acordo é que o valor emprestado não terá juros e nem correção da inflação.
O objetivo do clube é fazer a devolução do valor quando receber a quantia atrasada do patrocinador da camisa.
No momento em que isso ocorrer, será preciso pagar apenas o valor emprestado. Sem qualquer tipo de correção.
