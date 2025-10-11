Com novo dono, Monsoon terá ex-artilheiro do Gauchão como CEO

O gaúcho Vítor Hugo Manique novo CEO do Monsoon Cristyan Bohn / Moonson FC,Divulgação

O Monsoon, clube que disputa a Série A do Gauchão, tem novo dono. O grupo VX Capital acertou a compra da equipe, que pertencia a Lucas Pires e ao grupo Monsoon VP.

Com a nova operação, o Monsoon está confirmado no campeonato estadual de 2026. A partir de agora, toda a gestão do clube será feita pela VX Capital. Além disso, os escritórios Calegari & Brazil e Escosteguy Advogados cuidarão da reestruturação financeira e renegociação de dívidas antigas.

O novo CEO do Monsoon será o gaúcho Vítor Hugo Manique, ex-centroavante que foi artilheiro do Gauchão de 2007, quando jogava no Veranópolis e marcou 13 gols naquela edição da competição.

Durante a sua carreira, jogou também em clubes da Sérvia, Hong Kong, Peru, Omã e Bahrein.

Vítor Hugo já teve experiência de gestão no Esporte Clube Próspera. E também é sócio da Create Orion Trading DMCC (setor de mineração) e da Alpha Mondial DMCC (setor de exportação de café).

— Eu, como ex-jogador de futebol, vi isso (oportunidade como CEO) como um ativo muito interessante pelo fato de estar na primeira divisão do futebol gaúcho. Acabamos nos unindo e vamos tocar este projeto adiante — diz Vitor Hugo.

A partir de agora, o trabalho é para definir a formação da comissão técnica e montagem do grupo de jogadores. O objetivo é começar em novembro os treinamentos para o Gauchão. A direção do clube avalia locais para os treinos. Os jogos do Monsoon serão disputados no Passo D'Areia.