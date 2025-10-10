Com apoio de 17 movimentos, Philippe Jardim é confirmado como candidato à presidência do Conselho Deliberativo do Grêmio

Philippe Jardim foi confirmado como candidato à presidência do Conselho Deliberativo. Rodger Timm / Divulgação

Antes da eleição que definirá o próximo presidente do clube, o Grêmio terá um outro pleito importante pela frente, com a escolha do presidente do Conselho Deliberativo.

Esta eleição ocorrerá ainda em outubro, e o novo presidente deverá conduzir questões como a reforma estatutária que prevê a proteção jurídica da Arena do Grêmio.

O primeiro candidato confirmado à presidência do Conselho Deliberativo confirmado é Philippe Jardim, com Marcio Floriano como candidato a vice-presidente.

A candidatura tem o apoio de 17 movimentos do clube:

Movimento Grêmio + Democrático Grêmio Independente Vem Pro Grêmio Avalanche Grêmio Sem Fronteiras Grêmio Menino Deus Jovem Velha Escola Grêmio Da Torcida Grêmio Em Movimento Mulheres do Grêmio Grêmio Mais Movimento Grêmio Vencedor Sede do Vale ⁠Sede 1903 FutTri Imortal

Conheça a chapa

Philippe Jardim

Sócio do Grêmio desde 2010, é conselheiro titular pelo segundo mandato. Integrou a Comissão para Assuntos Legais e Estatutários como assessor, como membro efetivo e também como presidente. Foi candidato a vice-presidente do Conselho de Administração em 2022.

É Procurador Regional do Trabalho, membro do Ministério Público do Trabalho há 22 anos. Formou-se em Direito pela UFSM, é especialista em Direito do Trabalho pela Unisinos, mestre em Direito pela UFPR e possui Master em Direitos Humanos pela Universidad Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. É titular da Cadeira nº 12 da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. No MPT, foi Coordenador Nacional do Meio-Ambiente do Trabalho e Secretário Nacional de Comunicação do MPT.

Candidato a presidente do conselho, Philippe Jardim (E), e a vice-presidente, Márcio Floriano Jr. (D), Rodger Timm / Divulgação

Márcio Floriano Jr.

É Conselheiro desde 2013. Foi membro da Comissão Especial de Reforma Estatutária, de Estudos da SAF e de Futebol do Conselho Deliberativo. Foi Diretor Jurídico do Grêmio.

Advogado. Mestre em Administração e Negócios pela PUCRS. Especialista em Ciências Penais pela PUCRS. Pós-graduado em Direito Desportivo pela Ajuris e em Gestão do Futebol pela CBF Academy e pela Unisinos/Grêmio. Presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB/RS. Presidente do TJD da Liga Gaúcha de Futsal. Foi Auditor do TJD da FGF.

Principais propostas

Garantir uma atuação independente, transparente e plural do Conselho, representando a diversidade dos ideais gremistas.

Proteger intransigentemente os interesses do Grêmio e de sua torcida, fiscalizando e atuando em defesa do patrimônio e da paixão tricolor.

Abrir e consolidar canais efetivos de participação e de decisão para os movimentos e grupos de sócios, valorizando o debate construtivo.

Reafirmar e fortalecer o papel e a importância do CD como pilar do Grêmio associativo e guardião dos valores do Clube.

Otimizar e fortalecer o trabalho das Comissões Permanentes (Futebol) e Especiais, garantindo recursos e autonomia para suas análises e proposições.

Conduzir a reforma estatutária necessária para a garantia plena da proteção jurídica da Arena do Grêmio e do patrimônio do Clube.

Promover a revisão e atualização das regras do processo eleitoral no Estatuto e Regimento, visando maior transparência e objetividade.