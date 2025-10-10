Com apoio de 17 movimentos, Philippe Jardim é confirmado como candidato à presidência do Conselho Deliberativo do Grêmio

Antes da eleição que definirá o próximo presidente do clube, o Grêmio terá um outro pleito importante pela frente, com a escolha do presidente do Conselho Deliberativo.
Esta eleição ocorrerá ainda em outubro, e o novo presidente deverá conduzir questões como a reforma estatutária que prevê a proteção jurídica da Arena do Grêmio.
O primeiro candidato confirmado à presidência do Conselho Deliberativo confirmado é Philippe Jardim, com Marcio Floriano como candidato a vice-presidente.
A candidatura tem o apoio de 17 movimentos do clube:
- Movimento Grêmio + Democrático
- Grêmio Independente
- Vem Pro Grêmio
- Avalanche
- Grêmio Sem Fronteiras
- Grêmio Menino Deus
- Jovem
- Velha Escola
- Grêmio Da Torcida
- Grêmio Em Movimento
- Mulheres do Grêmio
- Grêmio Mais
- Movimento Grêmio Vencedor
- Sede do Vale
- Sede 1903
- FutTri
- Imortal
Conheça a chapa
Philippe Jardim
Sócio do Grêmio desde 2010, é conselheiro titular pelo segundo mandato. Integrou a Comissão para Assuntos Legais e Estatutários como assessor, como membro efetivo e também como presidente. Foi candidato a vice-presidente do Conselho de Administração em 2022.
É Procurador Regional do Trabalho, membro do Ministério Público do Trabalho há 22 anos. Formou-se em Direito pela UFSM, é especialista em Direito do Trabalho pela Unisinos, mestre em Direito pela UFPR e possui Master em Direitos Humanos pela Universidad Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. É titular da Cadeira nº 12 da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. No MPT, foi Coordenador Nacional do Meio-Ambiente do Trabalho e Secretário Nacional de Comunicação do MPT.
Márcio Floriano Jr.
É Conselheiro desde 2013. Foi membro da Comissão Especial de Reforma Estatutária, de Estudos da SAF e de Futebol do Conselho Deliberativo. Foi Diretor Jurídico do Grêmio.
Advogado. Mestre em Administração e Negócios pela PUCRS. Especialista em Ciências Penais pela PUCRS. Pós-graduado em Direito Desportivo pela Ajuris e em Gestão do Futebol pela CBF Academy e pela Unisinos/Grêmio. Presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB/RS. Presidente do TJD da Liga Gaúcha de Futsal. Foi Auditor do TJD da FGF.
Principais propostas
- Garantir uma atuação independente, transparente e plural do Conselho, representando a diversidade dos ideais gremistas.
- Proteger intransigentemente os interesses do Grêmio e de sua torcida, fiscalizando e atuando em defesa do patrimônio e da paixão tricolor.
- Abrir e consolidar canais efetivos de participação e de decisão para os movimentos e grupos de sócios, valorizando o debate construtivo.
- Reafirmar e fortalecer o papel e a importância do CD como pilar do Grêmio associativo e guardião dos valores do Clube.
- Otimizar e fortalecer o trabalho das Comissões Permanentes (Futebol) e Especiais, garantindo recursos e autonomia para suas análises e proposições.
- Conduzir a reforma estatutária necessária para a garantia plena da proteção jurídica da Arena do Grêmio e do patrimônio do Clube.
- Promover a revisão e atualização das regras do processo eleitoral no Estatuto e Regimento, visando maior transparência e objetividade.
