Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Corrida eleitoral
Notícia

Com apoio de 17 movimentos, Philippe Jardim é confirmado como candidato à presidência do Conselho Deliberativo do Grêmio

Márcio Floriano estará na chapa como candidato a vice-presidente do Conselho gremista 

