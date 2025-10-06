Balneário que recebe muitos gaúchos poderá ser sede do sorteio de Copa do Mundo

Copa do Mundo de 2030 terá o jogo de abertura no Estádio Centenario, em Montevidéu. fifg / stock.adobe.com

Punta del Este poderá ser a sede do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2030. Este é o trabalho que está sendo feito pelo governo do Uruguai, com o objetivo de ter no tradicional balneário um evento extremamente importante da organização do Mundial.

A avaliação é de que Punta tem ótima estrutura de hotéis e centros de eventos para receber as 48 delegações das seleções, a comitiva da Fifa e a imprensa internacional. O sorteio, que normalmente é realizado em dezembro do ano anterior ao Mundial, é o momento em que as seleções conhecem os adversários e as cidades em que atuarão.

O balneário uruguaio costuma receber muitos gaúchos, especialmente no verão, para aproveitar as praias e as diversas opções de entretenimento e gastronomia da região. A distância entre a Capital e a cidade do país vizinho é de 734 km.

A Copa do Mundo de 2030 terá o jogo de abertura no Estádio Centenário, em Montevidéu. Buenos Aires e Assunção também receberão jogos da primeira rodada. O objetivo é celebrar os cem anos da primeira Copa, realizada em 1930 no Uruguai. Todo o restante do Mundial de 2030 será disputado na Espanha, Portugal e Marrocos.