Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Falta de pagamento
Atraso no patrocínio: o que dizem Alfa, Grêmio e Inter sobre a situação

Empresa pretende normalizar em breve os pagamentos para a dupla Gre-Nal

