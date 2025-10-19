Atraso no patrocínio: o que dizem Alfa, Grêmio e Inter sobre a situação

Empresa deixou de pagar R$ 4 milhões para Inter e Grêmio Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O atraso no pagamento da Alfa, principal patrocinador das camisas de Grêmio e Inter, trouxe preocupação para os clubes, com a expectativa de como ficará a situação para os próximos meses e se existe alguma possibilidade de rescisão do contrato.

Em busca de mais informações, conversei com profissionais e dirigentes envolvidos nesta questão. O resumo do que recebi sobre o andamento das conversas:

Alfa: o patrocinador alega que está passando por um processo de reformulação societária, e em breve pretende normalizar os pagamentos.

Grêmio: aguarda uma solução rápida. Se isto não acontecer, pretende avaliar o cenário, sem descartar buscar outro parceiro.

Inter: mantém o discurso de que o patrocinador conseguirá resolver a situação rapidamente.

O contrato da Alfa com a dupla Gre-Nal prevê o pagamento anual de R$ 50 milhões para cada clube.

O atraso da parcela mensal ocorreu no início de outubro e cada equipe deixou de receber cerca de R$ 4 milhões.

