Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Entrevista
Notícia

Atacante do Grêmio revela conversa para jogar no Nacional: "É um sonho"

Kike Olivera mantém conversas com o presidente do clube uruguaio

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS