Atacante do Grêmio revela conversa para jogar no Nacional: "É um sonho"

Kike Olivera, atacante do Grêmio, revelou nesta quinta-feira (30) que mantém conversas com Flavio Perchman, presidente do Nacional, e que tem o sonho de jogar no clube uruguaio em 2026. Em entrevista para o programa Minuto 1, da Rádio Carve Deportiva, ele deu mais detalhes:

— É um sonho que tenho (jogar no Nacional). Vamos ver o que acontece até o final de 2025 e tentar terminar da melhor maneira possível o ano. E em 2026 vamos ver o que é possível acontecer com o Flavio — falou Olivera.

— O contrato com o Grêmio é até 2027. Falamos sobre a possibilidade de empréstimo. Sempre tive boa relação com o Flavio — completou o atacante do Grêmio.

Recentemente o uruguaio deu declarações polêmicas, também em entrevista no Uruguai, reclamando da reserva no Grêmio e foi multado pelo clube.

Olivera iniciou a carreira no Rentistas, passou por Defensor, Peñarol, Almería, Boston River e Los Angeles FC. Aos 23 anos, tem contrato até 2027 com o Grêmio, que pagou US$ 4,5 milhões pela sua contratação.