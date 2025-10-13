A resposta que o Shakhtar aguarda para fazer nova proposta por revelação do Grêmio

Mec está na mira dos ucranianos. ÂNGELO PIERETTI / Grêmio,Divulgação

O Shakhtar Donetsk não desistiu de contratar Gabriel Mec, 17 anos, que é uma das grandes revelações do Grêmio. No entanto, o avanço da negociação depende de um fator extremamente importante.

O clube da Ucrânia só fará uma nova proposta se conseguir convencer Mec a jogar no leste europeu. Até agora o atacante não deu sinal positivo para avançar. Por isso, o negócio está parado. Esta é a resposta que o clube aguarda após a apresentação do projeto e do plano de carreira.

A última proposta do Shakhtar foi de 15 milhões de euros, além de bônus por metas atingidas. O Grêmio deseja um valor maior, mas deixou claro que só discute novos valores se Mec concordar em jogar na Ucrânia, o que até agora não aconteceu.

A preferência do jogador por enquanto é seguir no Grêmio, aguardando por uma transferência para outra liga no futuro. Nesta segunda-feira ele estará em campo pelo time sub-17 do Grêmio na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro da categoria contra o Atlético-MG.