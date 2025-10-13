Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Será que sai?
A resposta que o Shakhtar aguarda para fazer nova proposta por revelação do Grêmio

Clube da Ucrânia segue interessado na contratação de Gabriel Mec

