A combinação de resultados que poderá pressionar o Inter no sábado

Treinador argentino e seus comandados podem chegar pressionados na partida de sábado (25). Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Depois de perder para o Bahia por 1 a 0, o Inter terá outro jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (25) enfrentará o Fluminense no Maracanã. E o dia poderá ser dramático para a torcida colorada.

Dois jogos abrem a rodada, às 16h de sábado: Atlético-MG x Ceará, em Belo Horizonte, e Vitória x Corinthians, em Salvador. Se os dois mandantes vencerem, o Inter entrará em campo às 17h30m extremamente pressionado.

Se esta combinação ocorrer, o Atlético-MG ficaria na frente do Inter na tabela. E o Vitória ficaria apenas um ponto atrás do Inter. Neste caso, o Santos entraria na zona do rebaixamento e o time de Ramón Diáz seria o primeiro fora do Z-4, com obrigação de pontuar no Maracanã.

Por isso, antes de entrar em campo no Rio será preciso secar o Atlético-MG e o Vitória. E, além disso, jogar melhor para conseguir um bom resultado e tranquilizar o torcedor.