A cláusula que a Juventus exigiu no contrato de empréstimo de Arthur ao Grêmio 

A Juventus só aceitou emprestar Arthur para o Grêmio até junho de 2026 com uma condição. A exigência estabelecida em contrato com cláusula solicitada pelo clube italiano é de que não existe fixação de valor para a compra do jogador após o final do empréstimo.

Ou seja, Arthur foi emprestado por um ano. E após este período a permanência ou não dele no Grêmio dependerá de uma negociação entre os dois clubes. Não existe um valor fixado para um início de negociação.

Se Arthur continuar com o nível apresentado nesta volta ao clube, certamente a futura direção do Grêmio tentará a compra. O problema será conseguir chegar a um acordo com o clube italiano.

Aos 29 anos, Arthur volta a viver um bom momento depois das passagens por Liverpool, Fiorentina e Girona. Após o final do empréstimo para o Grêmio, ele ainda terá contrato até junho de 2027 com a Juventus.