Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Negociação
Notícia

A cláusula que a Juventus exigiu no contrato de empréstimo de Arthur ao Grêmio 

Volante foi emprestado pelo clube italiano até junho de 2026

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS