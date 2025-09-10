Veja os valores que envolvem a saída de Valencia do Inter

Inter manterá 50% dos direitos econômicos de Enner Valencia. Duda Fortes / Agencia RBS

A direção do Inter acertou os detalhes finais da rescisão do contrato de Enner Valencia. Pelo acordo feito, o Inter deixará de pagar R$ 14 milhões ao jogador. Este é o valor que estava previsto até o final do vínculo em junho de 2026.

Além disso, o clube gaúcho mantém 50% dos direitos econômicos do equatoriano. Aos 35 anos, ele dificilmente terá outra transferência. Mas isso poderá acontecer se fizer uma boa Copa do Mundo pelo Equador, em 2026.

Valencia está liberado para acertar com o Pachuca, onde jogou em 2013 e 2014, antes de ir para a Europa. O clube mexicano não terá o custo de aquisição do atleta. Nesta temporada, o atacante fez sete gols em 32 jogos pelo Inter.