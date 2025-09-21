Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Com mudanças
Notícia

Veja a escalação do Grêmio para o Gre-Nal 448

Tricolor deve ter quatro estreantes no clássico entre os titulares

