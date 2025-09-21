Veja a escalação do Grêmio para o Gre-Nal 448

O Grêmio está escalado para o Gre-Nal 448, neste domingo (21), no Beira-Rio. Conforme apurado pela coluna, Tricolor entrará em campo com quatro estreantes no clássico, válido pela 24ª rodada do Brasileirão.
Um deles, inclusive, jogará pela primeira vez com a camisa gremista: Willian está confirmado no meio-campo. Marcos Rocha, Noriega e Carlos Vinícius também jogarão o clássico pela primeira vez.
Além disso, bem como já havia sido antecipado por Zero Hora, Mano Menezes optou por Pavon e Edenilson entre os titulares. A dupla de volantes é formada por Cuéllar e Arthur.
Assim, o Grêmio enfrenta o Inter com: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar e Arthur; Willian, Edenilson e Pavon; Carlos Vinícius.
