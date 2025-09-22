Sem Marcelo Marques, como fica a eleição para presidente do Grêmio

Nos próximos dias, serão definidos os nomes dos candidatos. Jefferson Botega / Agencia RBS

Depois do anúncio da desistência de Marcelo Marques, a eleição pra presidente do Grêmio se tornou imprevisível. A grande expectativa para os próximos dias é pela definição de três candidaturas: Antônio Dutra Júnior, Paulo Caleffi e Dênis Abrahão.

A primeira informação é de que Marcelo Marques não pretende se envolver na eleição. Mas se ele decidir apoiar Antônio Dutra Júnior, este será um fator importante para o cenário eleitoral.

O nome de Paulo Caleffi naturalmente será lembrado, pois ele inicialmente era pré-candidato. Saiu da disputa após o anúncio da compra da gestão da Arena. A movimentação pelo seu retorno deverá ocorrer.

Dênis Abrahão anunciou que gostaria de ver Marcelo Marques como presidente do Grêmio. Com a desistência do empresário, Dênis poderá voltar.

Além disso, Gladimir Chiele e Sérgio Canozzi em princípio são pré-candidatos.

Desta maneira, se todos decidirem concorrer, a eleição ficará indefinida. Se até esta segunda-feira (22) o Grêmio tinha um cenário claro, a eleição agora ficou imprevisível.