Protesto, ação na Fifa e ameaça de demissão: a tensão no Inter antes do Gre-Nal

Brigada Militar teve de ser acionada nesta terça-feira devido à invasão no Centro de Treinamento. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Inter vive uma semana de tensão como poucas vezes se viu nos últimos anos antes de um Gre-Nal. E olha que o ambiente no lado do Grêmio também não é nada bom. Mas os acontecimentos recentes elevaram a ansiedade do torcedor colorado.

A última foi a invasão do CT do Parque Gigante nesta terça-feira (16). Até a Brigada Militar foi chamada para atender a ocorrência. Os torcedores protestaram, mas pelo menos não conseguiram chegar ao gramado do centro de treinamentos.

Além disso, as notícias sobre os problemas financeiros só aumentam. Agora foi a vez do Lanús entrar com uma ação na Fifa cobrando o atraso no pagamento de uma parcela de US$ 100 mil da compra do lateral Aguirre.

O Flamengo segue cobrando o Inter na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF pelo atraso no pagamento das parcelas da compra de Thiago Maia. Edenilson entrou com ação na Justiça para cobrar a falta de pagamento do acordo de saída do clube. O volante Gabriel Girotto, hoje no Bragantino, também não recebeu valores da rescisão com o Inter. Mas este não cogita entrar com ação contra o clube.

Para completar a semana de tensão, a sequência de trabalho de Roger Machado está ameaçada. Com enorme pressão, ele dificilmente permanecerá como técnico em caso de derrota no Gre-Nal.

É claro que com uma vitória no domingo, algumas coisas podem mudar. Se isso ocorrer, o Inter poderá empurrar o Grêmio para perto da zona do rebaixamento. Mas é preciso ganhar. Só isso devolverá um pouco da tranquilidade no Beira-Rio. Pelo menos em relação ao ambiente, porque sobre a questão financeira a situação está cada vez mais preocupante.