Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Corrida eleitoral
Por que Marcelo Marques se afastará e como será a participação de Celso Rigo na eleição do Grêmio

Grupo vitorioso no pleito para renovação do Conselho Deliberativo definirá quem será o candidato à presidência do clube

