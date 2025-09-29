Por que Marcelo Marques se afastará e como será a participação de Celso Rigo na eleição do Grêmio

Chapa de Marcelo Marques e Celso Rigo levou 120 cadeiras na eleição para Conselho Deliberativo. Montagem com fotos de Jefferson Botega e Camila Hermes / Agência RBS

Após a expressiva vitória na eleição para a renovação do Conselho Deliberativo do Grêmio, o grupo "Celso Rigo e Marcelo Marques - o Grêmio é nosso" tem definições importantes pela frente para a eleição à presidente do clube.

A questão principal é definir quem será o candidato à presidência para enfrentar Paulo Caleffi. A partir do início desta semana começam as reuniões para resolver esta situação. Alguns nomes, entre eles o de Antônio Dutra Júnior, estão em pauta. Mas a decisão ainda não foi tomada.

Um ponto importante é que Marcelo Marques não participará deste processo de decisão. Ele já voltou a morar em São Paulo, e não pretende se envolver com a eleição. O foco será na expansão da Marquespan.

O empresário comprou a gestão da Arena por R$ 145 milhões. Esta quantia foi uma doação ao Grêmio. Além de todo o investimento em melhorias no estádio. Também emprestou R$ 63 milhões para o Grêmio na última janela de contratações. Por isso, agora pretende se concentrar nas atividades da empresa.

Por outro lado, Celso Rigo deverá ter participação importante na campanha. Não como candidato à presidência, mas, muito provavelmente, como um dos líderes da articulação para a definição do candidato e também de como será o projeto de gestão.

Com as reuniões desta semana, o objetivo é ter tudo isto definido até o início de outubro.