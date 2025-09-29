Os três pedidos de Marcelo Marques e o que ele ainda fará antes de entregar a Arena para o Grêmio

Marcelo Marques pretende realizar mais melhorias na Arena antes da entrega para o Grêmio. Jefferson Botega / Agencia RBS

A reunião da manhã desta segunda-feira (29) entre Marcelo Marques e Alberto Guerra definiu que a Arena será entregue ao Grêmio já no início de novembro. O prazo estabelecido anteriormente era janeiro de 2026.

A avaliação do empresário é de que o processo de transição está funcionando bem e já é possível antecipar a entrega. Marcelo Marques fez três pedidos na reunião com Alberto Guerra:

Manutenção de cerca de 40 funcionários da Arena . A avaliação é de que os profissionais conhecem perfeitamente o funcionamento da parte operacional do estádio e que a continuidade deles é fundamental para o trabalho diário;

. A avaliação é de que os profissionais conhecem perfeitamente o funcionamento da parte operacional do estádio e que a continuidade deles é fundamental para o trabalho diário; Utilização das receitas da Arena na manutenção do estádio , sem destinar a verba para outras áreas do clube.

, sem destinar a verba para outras áreas do clube. Impedir que a Arena seja utilizada no futuro como garantia para empréstimos do clube.

Os dois últimos itens já estão na pauta da equipe de transição em conjunto com o Conselho de Administração para a redação de um projeto de alteração estatutária do Grêmio, que passará pela aprovação do Conselho Deliberativo.

Marcelo Marques pretende realizar mais melhorias na Arena antes da entrega para o Grêmio. Além dos novos equipamentos para o gramado e o novo sistema de iluminação, o objetivo é implementar um moderno sistema de wi-fi e painéis de LED em três anéis do estádio. O novo gramado, que também será custeado pelo empresário, será plantado após o final do Campeonato Brasileiro.

Sobre a eleição para presidente do Grêmio, Marcelo Marques não pretende apoiar nenhum candidato. Ele voltou a morar em São Paulo e está concentrado nas atividades da sua empresa.