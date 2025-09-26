Os principais pontos do novo projeto da Arena que poderá mudar o estatuto do Grêmio

Um dos itens é criar um mecanismo para que a Arena não seja dada em garantia para empréstimos. André Ávila / Agencia RBS

A equipe de Marcelo Marques, responsável pela administração da Arena até dezembro, e o Conselho de Administração do Grêmio estão trabalhando em conjunto para elaborar um projeto que é fundamental para garantir o futuro do estádio nas mãos do clube.

Após a compra da gestão do estádio, o objetivo agora é levar este projeto em breve para a avaliação do Conselho Deliberativo, com alterações estatutárias importantes.

O plano é criar um mecanismo para que a Arena não seja dada em garantia para empréstimos do clube. Outro ponto importante é preservar a capacidade financeira da Arena, não permitindo a aplicação dos recursos do estádio em outras áreas da instituição.

Com regras de governança rígidas, a meta é ter o dinheiro da Arena sendo utilizado na manutenção do estádio. No texto deverão constar todas as questões obrigatórias para o bom funcionamento dos equipamentos. E o que não for necessário para a Arena poderá aí sim ser destinado ao caixa geral do clube, sendo utilizado no futebol.

A preocupação é com o longo prazo, para evitar a depreciação de itens importantes e não correr o risco de alguma futura administração tentar a utilização do estádio para conseguir empréstimos.

A equipe de Marcelo Marques também deseja incluir no projeto um item que proíbe os cargos políticos na Arena, permitindo apenas a participação do presidente e do CEO do clube nas questões relativas ao estádio.

Quando o texto estiver pronto, a questão será encaminhada para as comissões do Conselho e depois ao Conselho Deliberativo para a aprovação.