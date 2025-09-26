Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Gestão do estádio
Notícia

Os principais pontos do novo projeto da Arena que poderá mudar o estatuto do Grêmio

Objetivo é garantir o planejamento do patrimônio e a independência financeira do estádio gremista

Eduardo Gabardo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS