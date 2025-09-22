Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

No mercado
Notícia

Os dois técnicos argentinos que são bem avaliados no Inter

Clube busca substituto para Roger Machado, demitido após a derrota no Gre-Nal

Eduardo Gabardo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS