Os dois técnicos argentinos que são bem avaliados no Inter

Luís Zubeldía, ex-São Paulo, é um dos cotados. Rubens Chiri / São Paulo/Divulgação

A direção do Inter tenta, nesta semana, definir a contratação do novo técnico do clube após a demissão de Roger Machado depois da derrota por 3 a 2 no Gre-Nal de domingo (21) no Beira-Rio.

Em um primeiro momento, a preferência é por técnico estrangeiro com experiência no Brasil. Dois nomes são bem avaliados:

Luís Zubeldía

Argentino de 44 anos, trabalhou no São Paulo em 2024 e 2025. Antes disso, passou por clubes como LDU, Lanús e Cerro Porteño.

Ramón Díaz

Argentino de 66 anos, já trabalhou entre 2023 e 2025 no Vasco e no Corinthians. Experiente, passou por River Plate, San Lorenzo, America-MEX, seleção do Paraguai e Al Hilal. Está livre após a saída do Olimpia-PAR.

Nomes brasileiros não estão descartados. No mercado nacional, Odair Hellmann, que treinou o Inter entre 2017 e 2019, está em campanha de recuperação do Athletico-PR na Série B. A multa para a saída é de R$ 4 milhões. Mas a tendência é de um técnico estrangeiro.