O valor que Valencia receberá do Inter até o final do contrato

Equatoriano vive má fase no Colorado. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Enner Valencia receberá cerca de R$ 15 milhões do Inter se ficar até o final do contrato, que se encerra em junho de 2026. Se o atacante não for negociado antes do término do vínculo, o clube terá este gasto com o equatoriano.

A próxima janela de transferências será no início de 2026, quando Valencia já poderá assinar pré-contrato com outro clube.

Na janela que termina nesta terça-feira (2) não chegaram propostas interessantes para o Inter e para o jogador.

Para o próximo período de transferências, uma das alternativas é tentar uma liberação antecipada para diminuir o impacto do custo até o final do contrato. Ou tentar, mais uma vez, recuperar o futebol de Valencia.