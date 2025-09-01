O valor exato da compra de Noriega e o prazo apertado para fechar com o novo meia

Erick Noriega jogou grande parte da partida como zagueiro, mas é meio-campista. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O empate contra o Flamengo no Maracanã foi marcado pela boa estreia de Erick Noriega com a camisa do Grêmio. O peruano, que foi contratado para ser volante, foi aproveitado como zagueiro, com atuação segura.

A ideia segue sendo aproveitar o jogador no meio-campo. Mas já se sabe que a sua versatilidade será importante. E com um custo acessível. O valor da compra junto ao Alianza é de R$ 9,7 milhões.

Agora o trabalho é tentar, com um prazo extremamente apertado, fechar com um meia. O Grêmio esbarrou no alto custo de Otávio, Brunetta e Ojeda. Roger Guedes é considerado improvável.

Por isso, a direção gremista tenta uma última cartada no mercado sul-americano. A janela termina nesta terça-feira. Será uma corrida contra o tempo.