Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Reforço
Notícia

O valor exato da compra de Noriega e o prazo apertado para fechar com o novo meia

Direção gremista tenta contratação de novo articulador até terça-feira

Eduardo Gabardo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS