O que o presidente do Grêmio disse sobre o futuro de Mano Menezes no clube

A avaliação da direção é de que o trabalho de Mano é bom. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mano Menezes permanece como técnico do Grêmio até dezembro de 2025. Pelo menos esta foi a garantia do presidente do clube, Alberto Guerra, durante o jantar de aniversário do clube, na noite de quarta-feira (17), no Leopoldina Juvenil.

Mesmo que seja uma declaração perigosa antes de um Gre-Nal, esta realmente é a convicção da direção gremista. Não existe nenhuma intenção de fazer qualquer tipo de alteração.

A avaliação é de que o trabalho é bom, mesmo com as dificuldades na tabela de classificação. Além disso, somente agora Willian poderá estrear. E Noriega e Arthur aos poucos vão se ambientar, o que aumenta a expectativa de crescimento da equipe.

Desta maneira, só um desastre no Beira-Rio poderá alterar a situação. Para 2026, a situação ainda será avaliada com calma pela futura direção. Ela depende de vários fatores, especialmente como o time terminará a temporada.