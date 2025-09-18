O que o presidente do Grêmio disse sobre o futuro de Mano Menezes no clube

Mano Menezes permanece como técnico do Grêmio até dezembro de 2025. Pelo menos esta foi a garantia do presidente do clube, Alberto Guerra, durante o jantar de aniversário do clube, na noite de quarta-feira (17), no Leopoldina Juvenil.
Mesmo que seja uma declaração perigosa antes de um Gre-Nal, esta realmente é a convicção da direção gremista. Não existe nenhuma intenção de fazer qualquer tipo de alteração.
A avaliação é de que o trabalho é bom, mesmo com as dificuldades na tabela de classificação. Além disso, somente agora Willian poderá estrear. E Noriega e Arthur aos poucos vão se ambientar, o que aumenta a expectativa de crescimento da equipe.
Desta maneira, só um desastre no Beira-Rio poderá alterar a situação. Para 2026, a situação ainda será avaliada com calma pela futura direção. Ela depende de vários fatores, especialmente como o time terminará a temporada.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.