Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Vai ou fica?
O que o presidente do Grêmio disse sobre o futuro de Mano Menezes no clube

Alberto Guerra garantiu a permanência do técnico até dezembro de 2025 durante jantar de aniversário do Tricolor

