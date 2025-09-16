O pagamento milionário da Fifa e quanto poderá sobrar para Grêmio e Inter

Nova York será sede de jogos durante a Copa do Mundo de 2026. FIFA / Divulgação

A Fifa confirmou nesta terça-feira (16) que distribuirá quase R$ 2 bilhões aos clubes que se encaixarem no Programa de Benefícios aos Clubes da entidade, que prevê ressarcimento financeiro para quem teve jogadores convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e especialmente para quem tiver atletas convocados para o período do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá.

O critério de distribuição da quantia ainda não foi divulgado pela Fifa, mas com base no que aconteceu na Copa de 2022 e também em informações de bastidores da entidade, é possível ter uma ideia do que poderá acontecer.

O valor médio que cada clube receberá por jogador convocado deverá ficar entre US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão) e US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão), dependendo da fase que cada seleção atingir na Copa.

O Grêmio poderá ter Cristian Olivera e Balbuena convocados. Villasanti tentará voltar a jogar até abril para ter chance de ser convocado. A participação deles, de Noriega e Aravena nas eliminatórias também renderá um dinheiro extra.