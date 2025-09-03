O final da janela do Grêmio e as situações de Marcelo Grohe e Roger Guedes

Grohe está livre no mercado, mas não deve voltar; já o atacante não teve nova proposta. Montagem sobre fotos / Lucas Uebel / Rodrigo Coca / Divulgação / Grêmio / Corinthians

Após anunciar a contratação do lateral-esquerdo Enzo, a direção do Grêmio trabalha para definir os detalhes finais para confirmar a chegada do meia Willian. Ele pode ser contratado após o final da janela pois é um atleta sem vínculo com outro clube.

Mesmo com esta possibilidade, o Grêmio não deverá fazer novas contratações para o restante da temporada. Marcelo Grohe está livre no mercado, mas neste momento a tendência é que ele não acerte o retorno ao clube. Houve uma conversa entre as partes, mas sem evolução. O próprio goleiro chegou a pedir um tempo para cuidar de questões particulares.