O esclarecimento de Marcelo Marques sobre Roger Guedes

Jogador não deve ser contratado pelo Grêmio nesta janela. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

O Grêmio não avançará para tentar contratar Roger Guedes. Marcelo Marques, candidato à presidência do clube, em contato com a coluna, deixou claro que não pretende aportar novos valores para esta operação.

O clube tinha feito uma proposta de 10 milhões de euros para o Al Rayyan. Sem avanço, houve a desistência.

Este valor disponibilizado pelo empresário já está sendo utilizado pelo Grêmio em outras questões, inclusive em contratações, como Noriega.

Desta maneira, não será feita nova proposta ao Al Rayyan. Roger Guedes não será contratado pelo Grêmio nesta janela.

Até terça-feira (2), quando termina o período de contratações, o clube busca alternativas de articulador dentro do mercado sul-americano.