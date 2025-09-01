Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

O esclarecimento de Marcelo Marques sobre Roger Guedes

Candidato à presidência do Grêmio não pretende aportar novos valores para contratar o atleta do Al Rayyan

