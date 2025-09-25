O equipamento que Marcelo Marques está comprando do Atlético-MG

Arena receberá equipamento para garantia da qualidade do gramado. Omar Freitas / Agencia RBS

A equipe de trabalho de Marcelo Marques, liderada por Marlon Passos, está finalizando os últimos detalhes para a compra de um equipamento fundamental para garantir a qualidade do gramado da Arena.

O Grêmio receberá nas próximas semanas novos solarizadores, que são utilizados para iluminar artificialmente o gramado do estádio. Este equipamento está sendo comprando junto ao Atlético-MG, que não fará mais a utilização do sistema, pois alterou o seu campo de jogo para grama artificial na Arena MRV.

O objetivo é utilizar ainda neste ano os quatro novos solarizadores. O equipamento também é considerado fundamental para 2026, quando a Arena do Grêmio terá um novo gramado.

Marcelo Marques não irá mais concorrer à presidência do Grêmio, mas manteve todo o projeto de gestão da operação Arena, que será feito pela sua equipe até dezembro com forte investimento em melhorias. O objetivo é entregar em janeiro a administração do estádio para a nova direção do Grêmio.