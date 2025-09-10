Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

De saída?
O cálculo que precisa ser feito para a possível saída de Enner Valencia do Inter

Atacante do Inter poderá jogar no Pachuca-MEX

