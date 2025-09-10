O cálculo que precisa ser feito para a possível saída de Enner Valencia do Inter

Valencia tem cerca de R$ 15 milhões a receber até o final do contrato com o Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

A notícia sobre o interesse do Pachuca-MEX no atacante Enner Valencia poderá determinar o final do ciclo do atleta no Inter. O clube gaúcho não deverá dificultar a saída do equatoriano, desgastado após as fracas atuações nesta temporada.

O objetivo do estafe de Valencia é negociar uma liberação sem custos, pois faltam apenas nove meses para o final de contrato. O Inter sabe que dificilmente conseguirá um valor importante nesta negociação. Além da questão contratual, o atacante já está com 35 anos. De qualquer maneira, o objetivo é fazer o melhor negócio possível.

Um cálculo importante que precisa ser feito é sobre o valor que o Inter deixará de pagar de salários até o final do contrato. Valencia tem um dos maiores vencimentos do grupo, e o Inter terá um custo de R$ 15 milhões até o final do vínculo.

Esta questão será levada em conta. Como a janela de transferências para o México termina no domingo (14), a questão deverá se resolver nas próximas horas.