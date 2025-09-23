Inter acerta últimos detalhes para contratação de Zubeldía

Zubeldía está livre no mercado desde junho de 2025. Erico Leonan / São Paulo / Divulgação

As conversas entre a direção do Inter e o estafe do técnico Luis Zubeldía estão em andamento. O primeiro contato foi feito nesta segunda-feira (22), com o objetivo de ter uma bate-papo inicial sobre a possibilidade de avançar em uma eventual negociação, o que acabou acontecendo.

A expectativa entre as partes é de um avanço nesta terça-feira (23), após a conversa mais aprofundada sobre métodos de trabalho e avaliação de objetivos. Como a conversa desta segunda foi considerada boa, houve uma negociação inicial sobre a parte salarial.

Faltam ainda detalhes finais sobre questões contratuais. Mas existe chance de acordo durante a terça-feira.

Zubeldía está livre desde junho de 2025, quando saiu em comum acordo do São Paulo. No clube paulista foram 83 jogos, com 37 vitórias, 26 empates e 20 derrotas, com 55% de aproveitamento.